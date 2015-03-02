Боевики пытаются атаковать передовые позиции украинских войск - Тымчук

Российско-террористические войска на Донбассе продолжают грубо нарушать мирные Минские договоренности, обстреливая позиции украинских войск и гражданские объекты, в том числе с использованием артиллерии и тяжёлого пехотного вооружения.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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На отдельных участках боевики и российские наемники пытаются проводить атаки передовых позиций украинских войск. Основная активность противника проявляется на Донецком направлении.

"В частности, на протяжении последних суток с применением артиллерии и тяжёлого пехотного вооружения были обстреляны позиции украинских войск в районе н.п.Авдеевка. Также ударам противника подверглись позиции украинских войск в районе н.п.Красногоровка, Опытное, Тоненькое", - говорится в сообщении.

На участке от н.п.Красногоровка до района юго-западнее Горловки, вместе с обстрелами с применением ствольной и реактивной артиллерии, отмечаются попытки боевиков вытеснить украинские войска с их позиций путем проведения наступательных действий. На данный момент эти попытки пресекаются украинскими войсками, но противник продолжает наращивать свои силы и средства в данном районе.

Развёрнутые на этом направлении формирования российско-террористических войск, тактическая группа в 500 чел. в районе н.п.Ясиноватая, и резервные формирования, действующие из Куйбышевского и Киевского районов Донецка общим количеством до 2 000 человек, получают подкрепление и технику. В данном районе зафиксировано действие 4-х бронегрупп террористов, при поддержке зафиксированных ранее 3-х артиллерийских групп. Общее количество танков, сосредоточенных противником на этом сравнительно узком участке, превысило 25 единиц, зафиксировано также несколько десятков ББМ (не менее 50 ед).

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"Также противник продолжает активно восстанавливать боеспособность своих формирований и проводить их перегруппировку. Зафиксировано перемещение из района н.п.Енакиево по направлению н.п.Ясиноватая бронегруппы террористов (6 танков, 11 ББМ, 6 установок РСЗО)", - отмечает Тымчук.

В районе Дебальцево (Светлодарск, Попасная, Троицкое) террористы дважды в течении прошедших суток применяли 120-мм миномёты, пытаясь нанести огневое поражение подразделениям украинских войск.