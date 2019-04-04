С начала конфликта на Донбассе боевики передали Украине 274 заключенных - СМИ

Среди них – девять женщин.

Поддерживаемые Россией боевики передали Украине 274 заключенных до начала вооруженного конфликта на Донбассе, среди них - девять женщин.

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Об этом "Радио Свобода" сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве отметили, что, в частности, в декабре 2018 года и феврале 2019 года на подконтрольную Украине территорию из мест содержания под стражей на оккупированном Донбассе передали 88 человек, в том числе - 5 женщин.

По данным ООН, за время конфликта, по состоянию на конец декабря 2018 года, погибли около 13 тысяч человек, около 30 тысяч - ранены.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.