В Харькове прощаются с погибшей на Донбассе пулеметчицей "Ведьмой" (фото, видео)
Возле памятника Шевченко в Харькове сотни людей пришли проститься с погибшей на Донбассе пулеметчицей Яной Червоной.
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Об этом сообщается на странице " IT Sector Харьков в Twitter. "Сейчас у памятника Шевченко проходит прощание с погибшим волонтером и военной Яной Червоной", - говорится в сообщении.
Военная принимала участие в Майдане в Харькове, была волонтером, служила в батальоне "Айдар", а с 2016 года - в батальоне "Донбасс". У пулеметчицы остались муж, сын и дочь.
April 4, 2019
Сейчас возле памятника Шевченко проходит прощание с погибшим волонтером и военной Яной Красной. Вечная память. pic.twitter.com/I9nbP0THwu— IT Sector Харьков (@itsector) April 4, 2019
2 апреля сообщалось, что в районе Попасной днем завязался мощный бой, погибли бойцы Яна Червона и Александр Мелютин.