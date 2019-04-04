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В Харькове прощаются с погибшей на Донбассе пулеметчицей "Ведьмой" (фото, видео)

12:42, 04 апреля 2019
Война
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Яна Червона погибла на Донбассе / фото twitter.com/itsector

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Об этом сообщается на странице " IT Sector Харьков в Twitter. "Сейчас у памятника Шевченко проходит прощание с погибшим волонтером и военной Яной Червоной", - говорится в сообщении.

Военная принимала участие в Майдане в Харькове, была волонтером, служила в батальоне "Айдар", а с 2016 года - в батальоне "Донбасс". У пулеметчицы остались муж, сын и дочь.

2 апреля сообщалось, что в районе Попасной днем завязался мощный бой, погибли бойцы Яна Червона и Александр Мелютин.

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Теги: #смерть#Донбасс#Харьковпогода в Харькове