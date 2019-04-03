"Выжить в этом аду у Яны Червоной не было шанса": командир батальона "Донбасс" показал фото
09:51, 03 апреля 2019Война
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Появилось фото блиндажа, в котором погибли бойцы.
Появились подробности смерти военных / фото facebook.com/Вячеслав Власенко
Опубликовано фото разрушенного артиллерийским обстрелом блиндажа, в котором погибли украинские воины Яна Червона и Александр Милютин.
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Снимок опубликовал на своей странице в Facebook командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко.
"В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса", - написал он.
Напомним, в бою в районе Попасной погиб боец с позывным "Дед" и женщина-воин Яна Червона с позывным "Ведьма".
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