Сегодня на Донбассе погиб украинский боец, еще двое ранены

Боевики совершили 10 обстрелов, из них семь с применением запрещенного "Минском" оружия.

Сегодня на Донбассе российско-оккупационные войска совершили 10 обстрелов по позициям операции Объединенных сил, семь раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм.

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Вследствие вражеских обстрелов один украинский боец погиб, еще двое получили ранения, сообщили в штабе ООС.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Широкино, Водяное, Лебединское, Троицкое, Новоалександровка, Золотое-4 и Зацево.

"Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили противника прекратить обстрелы. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 28 марта в Одессу доставили 10 бойцов, раненых на востоке Украины.