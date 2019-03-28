В Одессу доставили 10 бойцов, раненых на востоке Украины

Из них шесть человек имеют переломы различной степени тяжести, еще один боец в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Сегодня в Одессу доставлены 10 военнослужащих, получивших ранения на востоке Украины.

Об этом журналистам сообщил волонтер Андрей Танцюра.

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«Встретил борт - 10 ребят. Из них 6 человек с переломами разной степени тяжести и один боец в тяжелом состоянии находится в реанимации», - сообщил волонтер.

В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома несколько машин скорой помощи перевезли их в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Волонтеры также начали сбор средств для покупки медпрепаратов для бойцов.

Как сообщал УНИАН, 27 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.