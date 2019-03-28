Обострение на Донбассе: боевики вчера выпустили по ВСУ 117 боеприпасов из запрещенного оружия

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов.

27 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наших защитников пять раз: из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное; дважды – из гранатометов различных систем – вблизи села Гнутово; со станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Чермалык; из крупнокалиберных пулеметов – возле села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили восемь обстрелов: четыре раза – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов – возле села Крымское. Из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Луганское; из минометов калибра 120 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Новоалександровка; из минометов 82-го калибра – в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле города Светлодарск.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов.

С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – говорится в сообщении.