Минобороны: за последние двое суток из Дебальцево вывезли 15 тел погибших

В течение последних двух суток из Дебальцево вывезено 15 тел погибших во время боев. Об этом в эфире Громадського сообщил заместитель министра обороны Украины Петр Мехед.

«Мы не можем идентифицировать эти тела, поскольку они находятся в Днепропетровске. Это могут быть бойцы и ВСУ, и Нацгвардии, и представителями сепаратистов. Потому что когда мы выполняем задание по поиску тел погибших, мы забираем всех, кого та или та сторона не смогли вовремя забрать», - сообщил он.

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Мехед подчеркнул, что в настоящее время все тела, которые возможно было забрать - уже забраны из Дебальцево. Если кому-то известны конкретные случаи, когда командир не сделал все возможное, чтобы забрать тела погибших бойцов - о них необходимо сообщать и тогда Минобороны будет проводить служебное расследование.

Если есть случаи, что командир не сделал всего, чтобы забрать тела - мы обязательно проведем служебное расследование.