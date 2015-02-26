ОБСЕ: В Дебальцево разрушены или сильно повреждены почти все дома

Как заявил в Киеве представитель СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив, 25 февраля миссия во второй раз за последние дни посетила Дебальцево. По его словам, почти все здания в центре города были уничтожены или сильно повреждены, пишет Радио Свобода.

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«Мы говорили со многими людьми, они нам сказали, что есть насущная необходимость в возобновлении снабжения света, газа и воды. Мы также видели много пожилых людей, которые стояли в очереди к пункту выдачи помощи», - сказал Боцюркив.

«Это был наш второй приезд в Дебальцево за последние дни. Последний раз мы там были в субботу. И тогда мы также видели, что ни одно из зданий не уцелело от обстрелов. Это действительно катастрофическая ситуация с повреждением города», - подчеркнул представитель миссии.

Украинские военные оставили Дебальцево 18 февраля. Пророссийские сепаратисты и войска России продолжали наступление на город на Донетчине вопреки минским договоренностям о перемирии от 12 февраля.