Боевики заявили, что нашли под завалами Донецкого аэропорта 30 тел "киборгов"

Об этом сообщает один из сайтов боевиков со ссылкой на так называемое "минобороны ДНР".

"В общей сложности на территории аэропорта со вчерашнего дня найдено не менее 30 тел погибших украинских военных. Они будут направлены в морг, сейчас начнется работа по розыску их родственников", - заявили в так называемом "минобороны ДНР".

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Также, по словам боевиков, следить за ходом работ в аэропорту отправились представители Красного креста и ОБСЕ, однако из-за обстрелов, якобы произведенных украинскими военными, они были вынуждены уехать.

Кроме того, по словам боевиков, "сегодня для разбора завалов привлечены силы МЧС, ополчения, а также волонтеры", однако ранее УНИАН сообщал, что боевики заставляют пленных "киборгов" разбирать завалы аэропорта Донецка.