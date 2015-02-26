Боевики заставляют пленных "киборгов" разбирать завалы аэропорта Донецка (фото)

В четверг пленных "киборгов" привезли на работы в аэропорт уже второй день подряд, сообщает "Украинская правда".

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Фото, на которых бойцы АТО разбирают аэропорт, который когда-то защищали, распространяет в частности журналист Максим Авдеев в своем Instagram.

Ukrainian #prisoners clearing shambles at the #Donetsk #airport. They are mainly looking for corpses and unexploded ammo. #Donbass #Ukraine Фото опубликовано Max Avdeev (@maxavdeev) Фев 26 2015 в 1:19 PST

Российский "Первый канал" в среду сообщал, что завалы аэропорта разбирают не только "киборги", но и бойцы, попавшие в плен в других местах.

В то же время "Громадське ТБ" сообщает, что среди пленных есть боец 90-го батальона 81-й аэромобильной бригады Любомир. Он рассказал, что попал в плен именно здесь, в аэропорту. "Взорвали, все были ранены, боекомплект закончился, оружие вышло из строя, нечем было воевать", - рассказал он.

По словам Любомира, не все военные в аэропорту имели документы. Во время осмотра одежды и вещей четырех погибших их документов не нашли.

Как известно, в среду сотрудник Центра освобождения пленных при ВСУ Василий Будик сообщил, что в донецком аэропорту нашли тела семи украинских военных.