Стали известны имена военных, погибших вчера на Донбассе (видео)

Один боец погиб от вражеской пули, еще один - из-за подрыва техники на мине.

За минувшие сутки в Авдеевке двое погибших. Один боец погиб от вражеской пули, еще один - во время подрыва техники.

Собратья погибших собрали и упаковали вещи – их бойцы отправят на родину погибшего воина – в Станицу Луганскую. Максиму Сирину было 36, служил с августа 2017-го года, говорится в сюжете ТСН.

"Погиб на позициях. На кирпиче осталась кровь. Первый раз пуля в него не попала, а второй - догнала", - рассказывает военнослужащий ВСУ "Фанат".

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Местность здесь такая, что когда высунешь голову над габионом или мешками, враг видит. Когда идет бой, то военные должны выйти из укреплений, чтобы вести огонь в ответ. Так и сделал Максим. Вчера он должен был смениться на посту, но увидел, что бой, и остался помочь товарищам. После полученной пули умер в больнице. У парня остались сын и дочь.

"Солдат хороший был, его называли самым позитивным в батальоне. Как говорят, война забирает лучших, и это не просто слова", - добавляет "Фанат".

Еще один боец погиб на противотанковой мине. Боевая машина наехала на нее внутри был экипаж - трое человек. Двоих с тяжелыми ожогами доставили в Днепр.

Старший солдат Сергей Валаха – погиб. Ему было 34 года. На Востоке нес службу три года.

"Познакомились очень трогательно, я пришел включать плиту, а там лежала записка и кусок торта - подпись Борода. Он всегда шутил от Бороды к Бороде. Самое трудное на войне - терять хороших людей", - говорит "Фанат".

Как сообщал УНИАН, на Востоке машина украинских военных подорвалась на мине: один погибший и двое раненых, еще трех бойцов ранило по линии фронта.