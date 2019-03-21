Вблизи Авдеевки авто украинских военных подорвалось на мине - СМИ (видео)

Двух бойцов с многочисленными ожогами доставили в госпиталь.

На Востоке машина военных подорвалась на мине: один погибший и двое раненых, еще трех бойцов ранило по линии фронта.

В госпиталь Днепра доставили бойцов, которые подорвались в автомобиле на мине вблизи Авдеевки, говорится в сюжете ТСН.

Военные имеют многочисленные ожоги тела, головы и конечностей. Один имеет 5% повреждений, другой – 40%, говорят медики.

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Одного бойца, которого ранила пуля снайпера, доставили в госпиталь. Мужчина рыл окопы в Марьинке, когда начался обстрел. От первых двух пуль ему удалось уклониться, а третья попала в голову. Она прошла в нескольких сантиметрах от виска, говорят врачи.

"Словно палкой кто-то по голове ударил. Врач сказал, что я счастливчик, потому что пуля в сантиметре от виска прошла", - рассказывает военный ВСУ Григорий Кукин.

Как сообщалось, в среду, 20 марта, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.