В районе Широкино силы АТО уничтожили 20 боевиков и склад боеприпасов

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Во время ведения огня в ответ военнослужащие Вооруженных сил попали в склад с боеприпасами. В результате чего он детонировал и взорвался", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре сообщили, что "по данным разведки во время взрыва склада хранения боеприпасов погибли по меньшей мере 10 боевиков. Также, недавно, во время попытки штурма наших позиций мы уничтожили зенитную установку, топливозаправщик, грузовик с боеприпасами и еще около 10 человек личного состава противника, тем самым сорвав их атаку".

Руководство сектора отмечает, что украинские бойцы открывают огонь только в ответ и не применяют артиллерию.