Силы АТО удерживают позиции и ждут команды об отводе тяжелого вооружения
09:53, 26 февраля 2015Война
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В настоящее время украинские военные удерживают свои позиции в зоне проведения АТО и ждут команду об отводе тяжелого вооружения.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах.
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"Наши военные удерживают свои позиции. Ни метра земли мы не сдаем. Моральное и психологическое состояние бойцов хорошее и мы позиции сдавать не будем, поэтому ждем решения об отводе тяжелого вооружения", - сказал Анатолий Стельмах.
Он также отметил, что разведка фиксирует перемещение врага, который перебрасывает силы с одного направления на другое. "Сейчас скопление вражеских войск мы фиксируем на мариупольском направлении", - сказал он.
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