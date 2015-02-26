Силы АТО удерживают позиции и ждут команды об отводе тяжелого вооружения

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах.

Читайте такжеПосле полуночи в зоне АТО не зафиксировано нарушений "режима тишины" - штаб

"Наши военные удерживают свои позиции. Ни метра земли мы не сдаем. Моральное и психологическое состояние бойцов хорошее и мы позиции сдавать не будем, поэтому ждем решения об отводе тяжелого вооружения", - сказал Анатолий Стельмах.

Он также отметил, что разведка фиксирует перемещение врага, который перебрасывает силы с одного направления на другое. "Сейчас скопление вражеских войск мы фиксируем на мариупольском направлении", - сказал он.