Опубликовано видео колонны российских САУ в Макеевке

На видео зафиксирована колонна новых самоходных артиллерийских установок (САУ), которые находятся на вооружении армии РФ. Об этом сообщает ресурс 62.ua.

Никаких опознавательных знаков на военной технике не было.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты одного из финских изданий сняли на видео колонну российской военной техники в Ростовской области, которая двигалась в сторону Украины по трассе М23 близ города Новошахтинск, находящегося в 50 км от украинско-русской границы.

Читайте такжеВ аэропорту Донецка из-под завалов достали тела четырех "киборгов" - источник

Стороны конфликта на Донбассе должны были начать отводить свои силы и технику на 15-километровое расстояние еще 20 февраля. Однако ни перемирие, ни процесс отвода войск не был начат, боевики неоднократно нарушали соглашения.