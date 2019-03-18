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За время агрессии РФ погибли 2955 украинских военных – Порошенко

17:05, 18 марта 2019
Война
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Порошенко назвал количество погибших военных в результате агрессии РФ / фото zt-rada.gov.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Совета регионального развития Ривненской области.

«Каждый день происходят обстрелы и провокации на линии фронта, и 2955 украинских воинов, в том числе и один сегодня ночью, отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами могли строить свободное и независимое государство», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в результате десяти обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

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Теги: #Донбасс#война