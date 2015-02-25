Пропавший ранее в зоне АТО нардеп Дейдей вышел на связь

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель начальника ГУМВД Украины в Донецкой области Илья Кива.

"Народный депутат Дейдей Евгений и два бойца батальона "Киев-1" нашлись и живы!!!", — написал он.

Стоит также отметить, что информацию об установлении связи с нардепом подтвердила пресс-служба батальона, при этом добавив, что подробности будут позже.

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Как сообщал УНИАН, ранее в батальоне "Киев-1" заявили о пропаже депутата "Народного фронта" Евгения Дейдея в зоне АТО.