В зоне АТО исчез нардеп Дейдей - Батальон "Киев-1"
00:59, 25 февраля 2015Война
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Батальон "Киев-1" заявляет о пропаже депутата "Народного фронта" Евгения Дейдея в зоне АТО.
В зоне АТО исчез нардеп Дейдей / nfront.org.ua
Об этом говорится в сообщении батальона на Facebook.
"Несколько часов назад пропал народный депутат, куратор батальона "Киев-1" Евгений Дейдей с 2 бойцами", - сказано в заявлении.
"В дальнейшем в районе Марьинки поисковая группа батальона обнаружила расстрелянный автомобиль, в котором, по предварительной информации, находились пропавшие.
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Устанавливаются подробности происшествия", - добавили в сообщении.
В батальоне попросили всех, у кого есть любая информация по этому поводу обращатся в правоохранительные органы или по номеру 096 249 80 66.
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