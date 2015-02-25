В зоне АТО исчез нардеп Дейдей - Батальон "Киев-1"

Об этом говорится в сообщении батальона на Facebook.

"Несколько часов назад пропал народный депутат, куратор батальона "Киев-1" Евгений Дейдей с 2 бойцами", - сказано в заявлении.

"В дальнейшем в районе Марьинки поисковая группа батальона обнаружила расстрелянный автомобиль, в котором, по предварительной информации, находились пропавшие.

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Устанавливаются подробности происшествия", - добавили в сообщении.

В батальоне попросили всех, у кого есть любая информация по этому поводу обращатся в правоохранительные органы или по номеру 096 249 80 66.