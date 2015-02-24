С 5 часов утра зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня боевиками - пресс-центр АТО

С 5 часов утра и до сих пор зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Как отмечается в сообщении, в течение суток, основные усилия противник сосредоточил на Мариупольском направлении. Здесь в первой половине дня боевики 8 раз обстреляли из минометов и артиллерии поселок Широкино. Впоследствии террористы начали штурм позиций вблизи этого населенного пункта. Бой длился более 2 часов, однако нападение террористов было успешно отражено.

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В направлении Дебальцево, из стрелкового оружия и минометов боевики обстреляли поселок Луганское.

На Донецком направлении под огонь артиллерии и минометов террористических группировок попали Авдеевка, Пески и Опытное.

В Луганской области противник вел огонь с использованием стрелкового оружия в направлении поселка Станично-Луганское.

Незаконные вооруженные формирования продолжают также активно применять беспилотные летательные аппараты, с целью разведки и корректировки огня артиллерии. В частности пролет беспилотника сегодня зафиксирован над поселком Талаковка, что на Мариупольском направлении.

Также вражеский БПЛА сегодня было обнаружено и уничтожено силами противовоздушной обороны в районе Краматорска, подчеркивается в сообщении.