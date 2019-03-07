В сети показали, как сейчас выглядит набережная в Донецке (фоторепортаж)
14:34, 07 марта 2019Война
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На улицах Донецка – обилие рекламных растяжек и билбордов, однако очень мало людей и машин.
В сети показали набережную Кальмиуса / "Донецкие новости"
Блогер Иван Лихачев проехал по набережной Кальмиуса в неподконтрольном украинской власти Донецке. Кадрами, запечатленными по дороге, он поделился в соцсети.
Об этом сообщают "Донецкие новости".
Иван отметил, что в хорошую погоду очень приятно гулять по набережной. Также он показал парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола возле стадиона «Донбасс Арена», памятник «Слава шахтерскому труду» в Киевском районе Донецка.
Также на кадрах на улицах Донецка – обилие рекламных растяжек и билбордов, однако очень мало людей и машин.
Как сообщал УНИАН, в сети показали, как сегодня выглядят центральные улицы Донецка.
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