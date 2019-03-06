В сети показали, как сегодня выглядят центральные улицы Донецка (фоторепортаж)

Блогер показал Студгородок, ТЦ "Белый лебедь" и "Донбасс Арену".

Блогер Иван Лихачев проехал по центру неподконтрольного украинской власти Донецка. Кадрами, запечатленными по дороге, он поделился в соцсети.

Об этом пишут "Донецкие новости".

Читайте такжеРоссия готовит ударные соединения для вторжения в Украину с трех направлений - Муженко

Блогер проехал мимо «Студенческого городка», торгового центра «Белый лебедь», супермаркета «БУМ», стадиона «Донбасс Арена», Крытого рынка. Блогер показал, как выглядят сегодня пр. Мира, ул. Челюскинцев и вымощенный брусчаткой пр. Ильича.

Как сообщал УНИАН, как выглядит сегодня Киевский проспект в Донецке. Дома в районе Киевского райисполкома до сих пор стоят «забитые фанерой», «балконы – без стекол, поломанные рамы».