В Запорожье идентифицировали тело молодого бойца, погибшего на Донбассе в 2014 году (видео)

Сегодня родителям отдали тело сына. Все это время родные парня надеялись, что он жив.

Бойца 92-й бригады, который погиб летом 2014 года на Донбассе, идентифицировали на Запорожье.

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Все это время парень считался пропавшим без вести. Колонну, в составе которой находился 20-летний Руслан Дейнеко, боевики уничтожили на подходе к Иловайску.

Как говорится в сюжете ТСН, боец вместе с другими военными пытался прорваться на помощь тем, которые оказались в котле.

Сегодня родителям отдали тело сына. Все это время родные парня надеялись, что он жив.

После гибели останки Руслана похоронили вместе с бойцами, которых не удалось идентифицировать, на военном кладбище на Запорожье. Тогда результаты ДНК родителей парня совпадений не обнаружили.

Почему образцы Руслана не совпали с родительскими до сих пор не понятно. В прошлом году мать парня уговорили пройти процедуру вторично. На этот раз совпадение обнаружили - так и установили личность погибшего бойца.

Руслана Дейнеко похоронят завтра в Чугуеве.