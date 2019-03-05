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В Запорожье идентифицировали тело молодого бойца, погибшего на Донбассе в 2014 году (видео)

20:39, 05 марта 2019
Война
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20-летний военный погиб в 2014 году под Иловайском \ фото УНИАН

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Все это время парень считался пропавшим без вести. Колонну, в составе которой находился 20-летний Руслан Дейнеко, боевики уничтожили на подходе к Иловайску.

Как говорится в сюжете ТСН, боец вместе с другими военными пытался прорваться на помощь тем, которые оказались в котле.

Сегодня родителям отдали тело сына. Все это время родные парня надеялись, что он жив.

После гибели останки Руслана похоронили вместе с бойцами, которых не удалось идентифицировать, на военном кладбище на Запорожье. Тогда результаты ДНК родителей парня совпадений не обнаружили.

Почему образцы Руслана не совпали с родительскими до сих пор не понятно. В прошлом году мать парня уговорили пройти процедуру вторично. На этот раз совпадение обнаружили - так и установили личность погибшего бойца.

Руслана Дейнеко похоронят завтра в Чугуеве.

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Теги: #Донбасс#война