В Черновицкой области простились с погибшим на Донбассе бойцом

Солдат погиб 28 октября от пули снайпера в районе населенного пункта Крымское Новоайдарского района Луганской области.

В Черновицкой области сегодня простились с военнослужащим 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрием Дарием, который погиб 28 октября от пули снайпера в районе населенного пункта Крымское Новоайдарского района Луганской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 9.00 тело погибшего военнослужащего привезли в Черновцы, где с ним попрощались около 200 местных жителей, среди которых - волонтеры, общественные деятели и чиновники. Священники на Центральной площади провели панихиду по погибшему.

После этого тело Дария отвезли в его родное село Суховерхов Кицманского района. На церемонию прощания с бойцом, которая состоялась в сельском Доме культуры, пришли более 300 земляков.

Солдат Дарий погиб 28 октября примерно в 02.00 от пули снайпера в Луганской области. Он родился 25 октября 1971 года в селе Сергии Путильского района Черновицкой области. Из родственников у него осталась мать, 1939 года рождения, которая находится в доме престарелых в Кицмани.

Боец проходил воинскую службу по мобилизации в войсковой части В4673 высокомобильных десантных войск (Львов) с августа 2014 года по сентябрь 2015 года. Поступил на воинскую службу по контракту в сентябре 2018 года.