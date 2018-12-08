В Черновцах простились с погибшим на Донбассе военным (видео)
В Черновцах более 200 человек приняли участие в церемонии прощания с военнослужащим Сергеем Проданюком, который 29 ноября погиб во время выполнения боевых задач вблизи населенного пункта Крымское Луганской области в районе проведения Операции Объединенных сил.
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Как передает корреспондент УНИАН, утром Проданюка отпели в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
После этого гроб с телом погибшего военнослужащего перевезли на Центральную площадь Черновцов, где состоялась церемония прощания.
Проданюка похоронили на Центральном городском кладбище.
Он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.