Боевики обстреляли Попасную со стороны Первомайска

Вчера, 20 февраля, боевики обстреляли из артиллерии г. Попасная Луганской области.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 20 февраля в период времени с 19.20 по 19.30 боевики со стороны оккупированного Первомайскаиз артиллерии обстреляли территорию Попасной, совершив 7 выстрелов.

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Жертв и пострадавших нет. Данный факт зарегистрирован.