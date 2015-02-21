Боевики обстреляли Попасную со стороны Первомайска
10:48, 21 февраля 2015Война
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Жертв и пострадавших нет
REUTERS
Вчера, 20 февраля, боевики обстреляли из артиллерии г. Попасная Луганской области.
Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 20 февраля в период времени с 19.20 по 19.30 боевики со стороны оккупированного Первомайскаиз артиллерии обстреляли территорию Попасной, совершив 7 выстрелов.
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Жертв и пострадавших нет. Данный факт зарегистрирован.
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