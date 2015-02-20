С начала года под Дебальцево погибли почти 3 тысячи боевиков – Бирюков

Об этом в Facebook сообщил помощник министра обороны Юрий Бирюков.

Бирюков также отметил, что с начала года во время боев за Дебальцево погибло 2911 боевиков, с момента прекращения огня (с 15 февраля 2015 года) - 868.

"На нашу группировку в 2 500 человек были брошены 15 000 - 17 000 тыс. личного состава противника! Преимущество в живой силе в 5-7 раз! Наши потери - 180-200 человек, потери противника - 868", - написал он.

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Также боевики с начала года потеряли в районе Дебальцево 42 танка, 33 ББМ и 27 реактивных систем залпового огня. С момента прекращения огня войска боевиков потеряли 8 танков, 11 ББМ и 4 РСЗО.

Напомним, ранее сообщалось, что во время выхода из Дебальцево погибли 13 украинских военных, 157 получили ранения. Также, покидая Дебальцево, украинские военные задержали несколько десятков боевиков.