40 тысяч боевиков и филиалы спецслужб РФ: в МинВОТ рассказали, как Путин контролирует ОРДЛО

«ДНР» и «ЛНР» включены в военную систему Южного федерального военного округа РФ.

Почти 40 тысяч представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО организационно включены в Южный федеральный военный округ РФ.

Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Эти подразделения в вопросах подчинения и организации их деятельности, связи, предупреждения о военных угрозах тактического характера, командования и материально-технического обеспечения включены в военную систему Южного федерального военного округа РФ, пояснил министр.

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«Кстати, помните, как Путин запугивал видео про современное оружие? Так вот, ее образцы, которые можно увидеть не с помощью анимации, а вроде бы на реальных фото, это так называемые системы "Кинжал". Было объявлено, что первые "Кинжалы" уже есть на вооружении именно в Южном федеральном военном округе, который структурно и территориально охватывает Крым и оккупированный Донбасс», – отметил Черныш.

Далее идет система их "государственной безопасности", которая обеспечивается «МГБ», которая фактически является филиалом ФСБ. Еще есть ГРУ Генштаба РФ. Министр подчеркнул, что каждая из этих структур хочет иметь свою часть от дохода с временно оккупированных территорий, ведь для этого есть все условия: ответственности никакой, суды не действуют, а оружие есть.

«Гражданская ветвь, которая отвечает за социально-экономическое обеспечение, представлена так называемой комиссией правительства РФ по вопросам предоставления гуманитарной помощи, которую возглавляет Сергей Назаров. За идеологическую и политическую часть отвечает известный всем господин Сурков», – рассказал Черныш.

Чиновник добавил, что все эти структуры на оккупированных территориях имеют своих людей. «Вот и представьте, если один – ставленник одного центра влияния, а второй – подчиняется иному центру влияния, и между ними возникает конфликт, то, как ни странно, этот конфликт решается в Москве. Эти конфликты сейчас углубились. Целый ряд конфликтов, которые происходят на уровне Донецкой и Луганской областей, фактически перенесен в кабинеты Москвы. То есть чиновники в Москве находятся в напряженных отношениях из-за ситуации на Донбассе», – резюмировал министр.