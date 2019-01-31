Жители ОРДЛО недовольны новыми позициями боевиков возле их домов – ИС

Оккупанты провели очередные "учения".

С 22 по 25 января с.г. в ОРДЛО российской оккупационной администрацией было проведено командно-штабное учение по «территориальной обороне» и действиям органов управления и сил т.н. “единой государственной системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” при участии всех подконтрольных силовых структур.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в ходе учения отрабатывались вопросы эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, вызванной военными действиями, развертывания пунктов временного размещения пострадавших, обеспечения их предметами первой необходимости, выявление и задержание разведывательных групп.

Во время проведения мероприятия отмечается приведение незаконних вооружённых формирований в высшую степень боевой готовности, развертывание пунктов управления и пунктов приема личного состава с практической отработкой вопросов приема «военнообязанных». Кроме того, части и подразделения 1 и 2 АК «ЛДНР» оборудовали боевые позиции вблизи жилых домов, чем вызвали недовольство местного населения.