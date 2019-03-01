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Украинские военные уничтожили вражескую САУ и противотанковый ракетный комплекс на Донбассе

07:48, 01 марта 2019
Война
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Бойцы ООС ликвидировали одного оккупанта / фото facebook.com/theministryofdefence.ua

28 февраля российские оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, противник применил 16 раз, потратив 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм.

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Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

"По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. Кроме того, уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток позиции бойцов ООС враг не обстреливал.

Как сообщалось, все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил 1 марта переходят на весенний график работы.

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Теги: #Донбасс#боевики#ВСУ