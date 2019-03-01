Украинские военные уничтожили вражескую САУ и противотанковый ракетный комплекс на Донбассе

28 февраля был ликвидирован один и ранены трое оккупантов.

28 февраля российские оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, противник применил 16 раз, потратив 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм.

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Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

"По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. Кроме того, уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток позиции бойцов ООС враг не обстреливал.

Как сообщалось, все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил 1 марта переходят на весенний график работы.