Ночью боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Основной огневой удар ночью враг нанес по населенным пунктам на Донецком направлении. Из реактивных систем залпового огня были дважды обстреляны Авдеевка и Тоненькое. Удар из «Градов» был нанесен по Курахово. В районе Опытного террористы применили бронетехнику. Из артиллерии и минометов противник трижды наносил удары по Водяному.

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