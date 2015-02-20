Ночью боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям
08:42, 20 февраля 2015Война
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Сегодня ночью боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям, а в течение суток в общей сложности 49 раз нарушали режим «тишина».
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Основной огневой удар ночью враг нанес по населенным пунктам на Донецком направлении. Из реактивных систем залпового огня были дважды обстреляны Авдеевка и Тоненькое. Удар из «Градов» был нанесен по Курахово. В районе Опытного террористы применили бронетехнику. Из артиллерии и минометов противник трижды наносил удары по Водяному.
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