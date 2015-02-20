Запорожские артиллеристы рассказали подробности отступления из Дебальцево

Очевидцы говорят, что во время самых плотных боев во вторник боевики стояли прямо за забором штаба сектора "С" и засыпали сооружение из подствольных гранатометов, говорится в сюжете ТСН.

В ночь на среду от подавляющего большинства блокпостов и опорников дебальцевского выступления львиная доля украинских подразделений отошли.

Бойцы, которые вышли с плацдарма, даже не пытаются прятать мужские эмоции. Шли, говорят, максимально замаскировавшись и соблюдая режим тишины.

На первой, хотя бы относительно спокойной остановке - первое, что сделали: подняли над БМП сине-желтые флаги. Говорят, именно она, простреленная во многих местах их "бэха", спасла им жизнь.

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"Километров 25-30. Часов пять мы ехали", - рассказал один из воинов.

Те часы в ночь на 18 февраля запорожские артиллеристы запомнят на всю жизнь. Говорят, что готовились драться до последнего, но понимали: без подкрепления и боекомплекта "последнее" состоится в течение ближайших 24-х часов.

Приказ отходить поступил во вторник поздно вечером. Шли, ориентируясь на передовой отряд разведчиков.

"Выходили очень тяжело. Были обстрелы из всего вооружения, начиная от артиллерии и заканчивая автоматами. Крыли огнем практически на всем нашем пути", - говорит заместитель командира артиллерийского подразделения Андрей.

Большинство воинов, которые вышли из дебальцевского выступления, 18 февраля теперь будут отмечать как второй - коллективный день рождения.

В то же время, как только заживут раны, говорят, будут возвращаться на восток и дальше воевать против агрессора.