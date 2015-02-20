Запорожские артиллеристы рассказали подробности отступления из Дебальцево
Украинские бойцы пешком проходили несколько десятков километров, чтобы спастись из Дебальцево.
Очевидцы говорят, что во время самых плотных боев во вторник боевики стояли прямо за забором штаба сектора "С" и засыпали сооружение из подствольных гранатометов, говорится в сюжете ТСН.
В ночь на среду от подавляющего большинства блокпостов и опорников дебальцевского выступления львиная доля украинских подразделений отошли.
Бойцы, которые вышли с плацдарма, даже не пытаются прятать мужские эмоции. Шли, говорят, максимально замаскировавшись и соблюдая режим тишины.
На первой, хотя бы относительно спокойной остановке - первое, что сделали: подняли над БМП сине-желтые флаги. Говорят, именно она, простреленная во многих местах их "бэха", спасла им жизнь.
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"Километров 25-30. Часов пять мы ехали", - рассказал один из воинов.
Те часы в ночь на 18 февраля запорожские артиллеристы запомнят на всю жизнь. Говорят, что готовились драться до последнего, но понимали: без подкрепления и боекомплекта "последнее" состоится в течение ближайших 24-х часов.
Приказ отходить поступил во вторник поздно вечером. Шли, ориентируясь на передовой отряд разведчиков.
"Выходили очень тяжело. Были обстрелы из всего вооружения, начиная от артиллерии и заканчивая автоматами. Крыли огнем практически на всем нашем пути", - говорит заместитель командира артиллерийского подразделения Андрей.
Большинство воинов, которые вышли из дебальцевского выступления, 18 февраля теперь будут отмечать как второй - коллективный день рождения.
В то же время, как только заживут раны, говорят, будут возвращаться на восток и дальше воевать против агрессора.