В зоне АТО происходит передвижение необозначенных военных конвоев - ОБСЕ

Об этом глава пресс-офиса миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сказал в интервью Еспресо.TV.

"Могу сказать, что последние несколько недель мы сообщали о передвижении необозначенных военных конвоев во многих зонах конфликта. Например, много конвоев прибывает в Донецк. Некоторые из этих конвоев перевозят тяжелое вооружение, как то 122мм гаубицы, системы залпового огня. Мы описываем эти конвои подробно, пишем о машинах из которых они состоят. Если говорить о том пересекают они границу Украины с Россией, - то нет, мы не видели. То, что мы наблюдаем, - это неотмеченные военные конвои", - сообщил Майкл Боцюркив.

Наверняка наблюдатели не могут подтвердить или опровергнуть увеличение или уменьшение контингента террористов, ведь не имея гарантий безопасности, не могут попасть на отдельные территории.

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"То, что мы наблюдали в последнее время, - это значительное передвижение тяжелого оружия в самой зоне. И к моменту прекращения огня наблюдалось усиление обстрелов. Мы фиксировали разный огонь во многих городах и поселках. Острейшей проблемой было то, что огонь передвигался вглубь районов, где проживает гражданское население. Таким образом количество погибших увеличивалось. Еще одной проблемой было то, что во время событий в донецком аэропорту, открывали огонь из жилых кварталов и на него, конечно, велся ответный огонь".

Отметим, Миссия ОБСЕ в Украине обеспокоена случаями нарушения режима тишины и общим игнорированием террористами минских договоренностей.