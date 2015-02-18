ОБСЕ: боевики заявили, что не готовы прекратить огонь на Донбассе

Об этом сообщила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, 17 февраля специальная мониторинговая миссия во время пребывания во временном месте размещения главного офиса Общего центра по контролю и координации за соблюдением прекращения огня в Соледаре, наблюдала за ходом встречи украинских и российских генералов, которые провели четыре раунда видеоконференции с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

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Наблюдатели ОБСЕ пытались получить от всех сторон подтверждение готовности прекращения огня, а также затронули вопрос для свободного и безопасного доступа для наблюдения за ситуацией в Дебальцево.

"Представитель Генерального штаба Вооруженных сил сообщил, что ВСУ готовы прекратить огонь. "ДНР" и "ЛНР" сообщили, что не готовы к этому. Специальная мониторинговая миссия отметила, что "отказ прекратить огонь является четким нарушением их предварительного согласия о прекращении огня".