За годы войны статус участника боевых действий получили более 255 тысяч военных и работников ВСУ

С начала года 116 украинских защитников были отмечены государственными наградами.

Статус участника боевых действий с начала российской вооруженной агрессии получили 255,090 тысячи военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины — участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины, подполковник Дмитрий Гуцуляк.

Он также добавил, что с целью чествования лучших защитников Украины продолжается награждение государственными наградами и поощрительными отличиями Минобороны военнослужащих и работников ВСУ.

«По информации Департамента кадровой политики Минобороны Украины, с начала 2019 года, по состоянию на 20 февраля, за образцовое и профессиональное исполнение обязанностей государственными наградами награждены 116 и ведомственными поощрительными отличиями — 1145 военнослужащих и работников ВС Украины», - сказал Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2018 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что статус участника боевых действий уже получили около 7 тысяч женщин-военнослужащих.