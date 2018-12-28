Статус участника боевых действий получили уже около 7 тысяч женщин

В настоящее время в ВСУ и Минобороны несут службу около 56 тыс. женщин.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что статус участника боевых действий уже получили около 7 тысяч женщин-военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр сказала на пресс-конференции.

"Мы сегодня можем четко говорить о том, что существенно увеличилось количество женщин, работающих в Вооруженных силах Украины. Сейчас в Вооруженных силах и Министерстве обороны несут службу около 56 тысяч женщин, около половины из них являются военнослужащими", - заявила она.

"И действительно, хочу сказать, что может быть определенным удивлением, потому что мы не замечали этого невидимого батальона в целом, но около 7 тысяч женщин-военнослужащих уже получили статус участника боевых действий", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

В этой связи она подчеркнула, что важно предоставить такие же возможности для реализации женщин, как и мужчин в ВСУ и других структурах сектора безопасности.