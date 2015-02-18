В штабе АТО заявляют, что в Дебальцево продолжается "боевая операция"

Боевики в Дебальцево взорвали железнодорожные пути и несколько подъездных путей, сейчас в городе продолжается боевая операция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах сегодня на брифинге в Киеве.

«За минувшие сутки враг, грубо нарушая мирные договоренности, после массированного обстрела начал штурм Дебальцево. Только за сутки террористы 5 раз нанесли огневые удары по городу из «Градов», - сообщил он.

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«Диверсионно-разведывательные группы противника ворвались в город и начали циничное уничтожение инфраструктуры. Были подорваны железнодорожные сообщения, несколько подъездных путей, повреждены сети электропередач», - сообщил Стельмах.

«Наши военные после перегруппировки продолжили сопротивление врагу. В настоящее время в Дебальцево продолжается боевая операция», - подчеркнул он.