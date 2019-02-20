Обустроил в оккупированной Горловке пыточные: ГПУ составила подозрение одному из самых жестоких экс-главарей "ДНР" (видео)

Следствие установило, что захваченные Игорем Безлером бойцы ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты.

Прокуратура 15 января подготовила сообщение о подозрении бывшему главарю боевиков «ДНР», гражданину РФ Игорю Безлеру, известному под кличкой «Бес».

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Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, Безлера обвиняют в военных преступлениях, предусмотренных статьями №146, №437 и №438. Следствие установило причастность боевика к жестоким убийствам и эпизодам пыток заложников.

"Мы можем говорить о готовности в случае принятия Верховной Радой соответствующего решения завершить это дело, и передать на ознакомление, а затем в суд", - отметил Луценко.

По словам генпрокурора, следствие установило, что в оккупированной боевиками Горловке Безлер устраивал настоящие пыточные.

Схваченные Безлером военные ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты. Пленные содержались в непригодных для этого условиях, получали ограниченное количество еды и воды, были лишены возможности нормально справлять физиологические потребности и получать медпомощь.

По информации допрошенных по делу, при непосредственном участии Безлера или по его приказу оккупанты проводили так называемые «допросы» - страшные пытки. Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп.

Один из свидетелей присутствовал во время расстрела более 30 пленных. Подчиненные Безлера каждый вечер строили пленных и расстреливали каждого пятого. Кроме этого, пленных заставляли ходить по заминированному полю – в результате погибли десятки людей.

Справка. В апреле 2014 года Безлер в составе диверсионной группы принимал участие в захвате Донецкого СБУ и здания МВД в Горловке. Однако уже в конце 2014 года он якобы уехал из Горловки в неизвестное следствию место.