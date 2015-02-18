В районе Дебальцево идут ожесточенные бои, боевики перебросили к городу все резервы - Тымчук

В районе Дебальцево продолжаются ожесточённые бои. Для взятия данного населенного пункта под свой контроль командование российско-террористических войск бросило в бой все наличные у него резервы в данном районе.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Например, в Стаханове, где ранее были сосредоточены крупные формирования местных боевиков и российских наемников, а также техника и вооружение, на утро 18.02.2015 осталось всего не более 300 террористов, 2 машины БМ-21 «Град» (не боеготовые) и 1 миномётная батарея – остальные силы и средства переброшены под Дебальцево", - говорится в сообщении.

Схожая ситуация в Горловке, откуда все ресурсы также переброшены под Дебальцево (в частности, из района данного населенного пункта в район Калиновки и севернее Углегорска переброшено 11 танков и 5 ББМ).

Из Донецка на Енакиево через Ясиноватую прошло «подкрепление» боевиков - порядка 300 чел., 4 танка, 2 ЗУ-23-2, 3 грузовика с буксируемыми гаубицами Д-30, 2 БМП-2, 2 БТР-80 и 4 крытых грузовика. Данные силы и средства были собраны в двух районах Донецка (Петровском и Куйбышевском) для участия в Дебальцевской операции.