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На Донбассе вчера погиб 22-летний военный из Николаевской области

19:06, 18 февраля 2019
Война
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Виталию Нароженко было всего 22 года / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

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«Вчера, 17 февраля, в возрасте 22 лет в районе проведения ООС на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей ушел из жизни военнослужащий Вооруженных сил Украины, уроженец с. Костоватое Братского района Николаевской области Виталий Нароженко», - говорится в сообщении.

Руководство и аппарат Николаевской облгосадминистрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Его имя будет вечно жить в сердцах украинцев», - отметили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, военные ВСУ взяли в плен боевика на Светлодарском направлении.

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Теги: #Донбасс#ВСУ