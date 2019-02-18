На Донбассе вчера погиб 22-летний военный из Николаевской области
На Донбассе вчера, 17 февраля, погиб военнослужащий из Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.
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«Вчера, 17 февраля, в возрасте 22 лет в районе проведения ООС на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей ушел из жизни военнослужащий Вооруженных сил Украины, уроженец с. Костоватое Братского района Николаевской области Виталий Нароженко», - говорится в сообщении.
Руководство и аппарат Николаевской облгосадминистрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.
«Его имя будет вечно жить в сердцах украинцев», - отметили в ОГА.
Как сообщал УНИАН, военные ВСУ взяли в плен боевика на Светлодарском направлении.