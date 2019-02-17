Военные ВСУ взяли в плен боевика на Светлодарском направлении

Украинские военные взяли в плен боевика российских оккупационных войск на Светлодарськом направлении. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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В воскресенье, 17 февраля, диверсионно-разведывательная группа боевиков совершила попытку выхода, чтобы атаковать позиции одного из украинских батальонов.

"Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения", – говорится в сообщении.

Украинские военные отбили нападение боевиков, а одного из оккупантов взяли в плен. Пока пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил.