Российские боевики на Луганщине обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

Боевики стреляли по БПЛА, несмотря на предупреждения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии, которые находились поблизости.

Пророссийские боевики на линии разграничения в Луганской области обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

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Отмечается, что, по данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ от 16 февраля 2019 года, наблюдатели Миссии 15 февраля находились на блокпосту вооруженных формирований Российской Федерации на южной окраине района разведения Золотое. Международные наблюдатели сообщили оккупантам о том, что БПЛА СММ, который совершал полет в данном районе, управляется с другого места. Но, несмотря на это предупреждение, пятеро вооруженных боевиков, находившихся на блокпосту, примерно в 10 метрах от наблюдателей, начали стрелять из своих автоматов по БПЛА СММ. В направлении беспилотного летательного аппарата, который перемещался к югу от блокпоста на высоте примерно 300 метров, оккупанты сделали около 60 выстрелов.

После того, как международные наблюдатели еще раз подчеркнули, что это их БПЛА, оккупанты прекратили вести огонь. БПЛА СММ не был поврежден, но команда Миссии была вынуждена срочно покинуть район блокпоста.

Украинская сторона СЦКК считает, что такими провокационными действиями оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою мониторинговую деятельность.