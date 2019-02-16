ОБСЕ готова сотрудничать с ООН для стабилизации ситуации на Донбассе - генсек

Гремингер подчеркнул, что цель миротворцев должна заключаться в обеспечении выполнения минских соглашений.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил, что ОБСЕ готова сотрудничать с ООН по любым конкретным предложениям по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью росСМИ, сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что идея привлечения ООН не новая, она выдвигалась различными заинтересованными сторонами в течение последних трех лет.

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"Напомню, что Совет Безопасности ООН одобрил минские соглашения в 2015 году резолюцией 2202. Все усилия, которые вносят вклад в стабилизацию ситуации в области безопасности и ослабления напряженности, способствуют диалогу и укреплению доверия, заслуживают тщательной оценки. ОБСЕ готова сотрудничать с ООН по любым конкретным пропозицям, одобренных Советом Безопасности ООН", - сказал Гремингер.

Однако генсек ОБСЕ подчеркнул, что цель любой миротворческой операции должна заключаться в обеспечении выполнения минских соглашений.

"Все элементы, необходимые для стабилизации нынешней ситуации и достижения прогресса в направлении мирного урегулирования кризиса, содержатся в этих соглашениях, и стороны согласились с ними", - добавил Гремінгер.

Напомним, Гремингер назвал полное и всестороннее выполнение минских соглашений всеми сторонами единственным путем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе.