Новогодние "приключения" в "ЛНР": пьяные боевики пытались запустить салют с опоры ЛЭП – ИС

Пьяные боевики в оккупированном Антраците попытались запустить салюты с опоры ЛЭП, вследствие чего получили травмы средней тяжести.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«В оккупированном "лнр" Антраците два "ветерана борьбы за рыспублику", приняв солидную дозу горячительного, полезли «пускать салюты» на опору ЛЭП. В результате оба получили сильнейший разряд током. Оба оказались в больнице – один практически в электрической коме, второй со средней тяжести повреждениями», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы снять боевиков с опоры, местная "МЧС" была вынуждена организовать и провести целую спасательную операцию.