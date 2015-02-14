Центр Донецка обстреляли, два человека погибли - журналист
16:18, 14 февраля 2015Война
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В Донецке произошло несколько взрывов на бульваре Пушкина и улице Университетской, погибли два человека.
Результат взрыва на бульваре Пушкина / @barabanch
Об этом сообщил спецкор издания КоммерсантЪ Илья Барабанов в Твиттер.
"На бульвар Пушкина прилетела мина. И два взрыва на Университетской, двое погибших", - написал он.
Читайте такжеВ результате обстрела автостанции и завода в Донецке погибли шесть человекРанее сообщалось, что, по данным радиоперехвата СБУ, обстрел автостанции "Центр" в Донецке 11 февраля организовали боевики с целью дискредитации украинской армии.
И два взрыва на Университетской, двое погибших pic.twitter.com/6EKmG5op7n
— Илья Барабанов (@barabanch) 14 февраля 2015
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