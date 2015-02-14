Центр Донецка обстреляли, два человека погибли - журналист

Об этом сообщил спецкор издания КоммерсантЪ Илья Барабанов в Твиттер.

"На бульвар Пушкина прилетела мина. И два взрыва на Университетской, двое погибших", - написал он.

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