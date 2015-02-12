Вчерашний обстрел Донецка организовали боевики «ДНР» - данные радиоперехвата (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, Аваков отметил, что вчера утром при обстреле жилых районов Донецка снаряд попал в автостанцию «Центр». Шестеро погибших, восемь раненых. Повреждены два автобуса, кровля автостанции и здание супермаркета, расположенного рядом. В связи с этим в ряде российских СМИ была опубликована информация о том, что Украина якобы «расстреливает мирный Донецк».

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«Сегодня у нас есть абсолютно однозначный радиоперехвата разговора заместителя командира части «Оплот» «ДНР» с боевиком. Привожу запись полностью - в текстовом виде и аудио. Отдельно хочу обратить внимание на одну фразу по обсуждению обстрела Донецка: «Взяли одну группу. И как ты думаешь? Оказались граждане России, сотрудники ДНР». И что теперь скажут граждане России о своих «сотрудниках ДНР»? Шестеро погибших в Донецке, 17 - в Краматорске... », - отметил Аваков.