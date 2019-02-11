Путин не решится пробивать коридор в Крым, он применяет в Украине другую тактику — генерал

Василий Богдан уверен, что прошлогодняя ситуация больше не повторится и россияне вряд ли вновь будут атаковать украинских моряков при проходе через Керченский пролив.

Несмотря на достигнутые договоренности, Россия выступает против присутствия иностранных наблюдателей в Керченском проливе. Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что работа немецких и французских наблюдателей в регионе была лишь разовой акцией.

«Об этом и речи не может быть. Мы в качестве жеста доброй воли предложили такую одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает», — сказал Карасин.

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Тем не менее украинские корабли, в том числе и военные, будут и дальше проходить через Керченский пролив. В этом убежден ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

В интервью «Фактам» он выразил уверенность, что заявленный еще в декабре прошлого года проход наших кораблей обязательно состоится. При этом россияне, скорее всего, не станут препятствовать нашим морякам.

"Разве мы должны отдавать Керченский пролив россиянам? — удивляется Василий Богдан. — По существующим договоренностям, Азов — это внутреннее море двух стран: Украины и России. Поэтому мы имеем право свободно проходить через пролив к нашим украинским портам — Мариуполю и Бердянску. Это наши территориальные воды, и мы их никому не отдадим.

Да, у нас есть возможность доставлять в порты катера по суше, например, с помощью железнодорожного транспорта. И мы это делаем сейчас. Но без моря порты просто умрут. Поэтому я хочу сказать, что объявление о том, что наши корабли вновь пройдут через Керченский пролив — оно не политическое. Для нас такие проходы жизненно необходимы. А Россия нагло нарушает принципы свободного судоходства", - отметил генерал.

Василий Богдан уверен, что прошлогодняя ситуация больше не повторится и россияне вряд ли вновь будут атаковать украинских моряков при проходе через Керченский пролив:

"Мне кажется, что не будут. За ситуацией в Азовском море следят наши западные партнеры. Думаю, что Россия не будет сейчас устраивать эскалацию конфликта".

В то же время украинские корабли не смогут пройти в сопровождении, скажем, военного катера НАТО.

"Полагаю, что сейчас это исключено. Еще раз подчеркну: Азовское море — море двух стран — Украины и России. Корабли НАТО там курсировать без особого разрешения не могут. Но не только поэтому наши корабли пройдут через пролив без сопровождения. Мы у себя дома. Кого и чего мы должны бояться? Хотя, конечно же, нужно быть готовыми к любому развитию ситуации", - отметил генерал.

Что касается того, будет ли Россия пытаться прорубить себе сухопутный коридор в Крым и Приднестровье, то генерал-лейтенант убежден, что изначально это было в их планах:

"И они от своих планов не отказываются. Кремлю нужно уничтожить Украину как государство, разбить на части. Сейчас они продолжают переброску войск к нашим границам. Разведка зафиксировала, что на подконтрольную боевикам «ДНР» и «ЛНР» территорию сейчас завозят профессиональных военных, в частности генералов. Для чего? Мы об этом можем только догадываться. Мы знаем, что у Путина были планы обвинить Украину в использовании химического оружия против жителей Донбасса. Это дало бы Кремлю возможность перейти к более активным боевым действиям. Но Путин пока не решается это сделать. Он понимает, что у Украины есть поддержка со стороны западных стран. В Кремле также понимают, что в случае военной операции — например, пробивания сухопутного коридора в Крым, будут гибнуть и российские солдаты. И хотя, как известно, Путин не особо дорожит жизнями своих военных, он пока не решится на такое".

По мнению военного эксперта, Путин сейчас применяет тактику выжидания.

"Он думает, что принесут ему украинские выборы. Ведь хозяин Кремля неоднократно говорил, что с действующим украинским президентом он работать не будет. Путин все-таки надеется на реванш пророссийских сил в нашей стране. Мы пока настроены все решать политико-дипломатическим путем. Думаю, такие возможности еще не исчерпаны. Нужно время. Украинская военная операция по возвращению контроля над оккупированными районами Донбасса сейчас выглядела бы несколько авантюрно. Хотя полагаю, что план силового возвращения Донбасса в Генштабе действительно есть", - отметил Богдан.