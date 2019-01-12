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Наев: Россия хочет создать сухопутный коридор к оккупированному Крыму

18:26, 12 января 2019
Война
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Азовское море представляет особый интерес для России / фото facebook.com/pressjfo.news

Сейчас российско-оккупационные войска на Донбассе сосредотачивают свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung, информирует пресс-центр ООС.

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"Российские оккупационные силы не атакуют, но это не означает, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт. В настоящее время враг сосредотачивает свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря", - сказал он.

По словам Наева, Азовское море представляет особый интерес для России, поскольку Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины.

"И прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Россией Крымский полуостров", - убежден он.

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Теги: #оккупированный Крым#агрессия РФ в Украине#Азовское море