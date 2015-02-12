Боевик "ДНР" сдался СБУ и обвинил Совместный центр по контролю за прекращением огня в работе на Россию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"В Службу безопасности Украины добровольно явился житель г. Харьков, 1972 г.р. - боевик террористической организации т.н. ДНР по кличке «Немец»", - отметили в пресс-центре.

Так, он рассказал, что входил в преступную группу, которая подчинялась непосредственно террористу Игорю Гиркину (известному по псевдониму Стрелков).

"Летом прошлого года принимал участие в незаконном захвате административных зданий в г. Славянск, патрулировал по городу с оружием в руках. С октября 2014 года боевик был одним из представителей т.н. ДНР в Совместном центре по контролю за прекращением огня", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗавтра в Донецке состоится встреча совместного центра по контролю за прекращением огняТакже сказано, что указанный житель Харькова сообщил, что, "разочаровавшись в деятельности так называемой ДНР, сбежал и долгое время скрывался от сообщников на Харьковщине".

По свидетельствам бывшего боевика, упомянутый совместный центр используется российской стороной для сбора разведданных о дислокации сил АТО и распространения неправдивой информации о ходе антитеррористической операции. В частности, он рассказал, что для срыва перемирия террористы намеренно обстреливали подконтрольные им населенные пункты, чтобы обвинить в этом украинских военных, проинформировали в СБУ.

Также «Немец» сообщил о фактах незаконного пребывания на украинской территории российских войск и российских инструкторов, которые проводят обучение террористов ДНР.