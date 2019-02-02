На Донбассе боевика "ДНР" приговорили к 9,5 годам за решеткой (фото)

Осужденный принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе Зайцево.

Боевик террористической организации «ДНР», уроженца и жителя г. Горловка Донецкой области приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

Соответствующее решение принял Славянский городской суд Донецкой области, сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

"В марте 2015 года мужчина добровольно поступил на военную службу в незаконное вооруженное формирование т.н. "ДНР" и был зачислен на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1 армейского корпуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе Зайцево, где и был задержан в марте 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 31 января сотрудница исправительной колонии "ДНР" добровольно сдалась полицейским.